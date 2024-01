Roma | auto si ribalta al Prenestino e finisce contro un albero | 2 morti sul colpo e 4 feriti gravi sbalzati fuori dall’abitacolo

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Duee quattro, tra cui un minorenne, è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera verso le 22 a, nel quartiere. Un'con a bordo sei persone si èta ed è finitaunper poi fermarsiuna macchina in sosta in via Fosso dell'Osa all’altezza del Villaggio. Sul posto sono intervenuti la polizia locale del gruppo Tiburtino, i soccorsi e i vigili del fuoco. Le persone a bordo della Smart ForFour sono tutte di nazionalità egiziana:un uomo di 46 anni e un ragazzo di 20 anni, mentre gli altri quattro, tra cui un minore e una donna, sono stati trasportati in codice rosso ...

