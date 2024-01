Riva | Cagliari in campo con numero 11 e playlist dedicata prima del match con il Torino

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gen. – (Adnkronos) – In occasione della gara di venerdì sera contro ililha definito una serie di iniziative all?Unipol Domus per onorare la memoria dell?indimenticabile Gigi. “L’abitualesarà sostituita da una selezione musicalee al periodo storico in cui è stato calciatore -si legge sul sito ufficiale del club rossoblù-. Il suo nome e il11 verranno annunciati alla lettura delle formazioni, il maxischermo dello stadio trasmetterà un video commemorativo con i gol e le gesta di Rombo di Tuono. Nel riscaldamento la squadra scenderà inindossando una maglia ispirata a quella dello Scudetto del 1970. La maglia da gioco utilizzata in gara sarà quella bianca 23/24 in ...

“Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente per la scomparsa di Gigi Riva : dovremo essere al massimo per fare risultato. Non ... (sportface)

ALESSANDRIA – I sardi di Alessandria celebrano Gigi Riva, il loro campione per eccellenza, quello che sta al Cagliari come Maradona sta al Napoli. Al circolo Su Nuraghe, non a caso in via Sardegna, ...Si avvicina il calcio d'inizio di Cagliari-Torino. Venerdì 26 gennaio, alle ore 20:45, le formazioni di Claudio Ranieri e Ivan Juric scenderanno in campo allo stadio Unipol Domus per la ventiduesima g ...In occasione della gara di venerdì sera contro il Torino il Cagliari ha definito una serie di iniziative all’Unipol Domus per onorare la memoria dell’indimenticabile Gigi Riva. "L'abituale playlist ...