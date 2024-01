Ritorna al Palatedeschi la Catillo per la sfida contro Taranto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOcchi puntati sulla prossima gara per laSrl Cestistica Benevento, che domenica affronterà tra le mura amiche la Nuova Orizzonti Dinamo, seconda della classe in solitaria a 16 punti. Archiviata la sconfittala capolista Ariano Irpino, la squadra di coach Calandrelli vorrà tornare al successo davanti ai propri tifosi, ma davanti si troverà una formazione in fiducia come la Nuova Orizzonti, che viene da quattro successi consecutivi, di cui l’ultimo di misura nel matchCampobasso. A trascinare sin qui la squadra di coach Orlando è stata indubbiamente l’ucraina Smaliuk, la quale sta viaggiando a circa 16 punti di media, coadiuvata dalla connazionale Ivaniuk oltre a Lucchesini e Tagliamento, quest’ultima autrice di 23 punti nelladi andata, ...