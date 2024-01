Ristoranti più amati | ecco la classifica di TheFork I locali al top a Milano e in Lombardia

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 24 gennaio 2023 – Lamedaglia d’oro e d’argento nelladeitargata, la nota app per scoprire e prenotareonline. Ci sono infatti duelombardi al vertice della Top 100: uno si trova in uno dei quartieri più cool del capoluogo meneghino, l’altro in Brianza. Stando alla(che diventa dinamica e sarà aggiornata mensilmente) al vertice si trovano infatti l’Officina del Riso (quartiere Isola di) seguita da PizzAut, a Monza. Sul terzo gradino del podio il Lazio con Grazia&Graziella a Roma. Ben rappresentati anche il sud e le isole, a Catania con lo stellato Sapio oppure a Matera con la cucina giapponese di Aiko Sushi And More e a Cagliari con Amano, ...