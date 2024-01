Rispetto per l’ambiente | quattro comuni della provincia di Latina tra i vincitori del premio “Plastic free”

“Le critiche da Madrid? Ho sempre rispettato il Real. Non sono per la guerra, sono per la pace . rispetto al massimo le opinioni, i video, anche i ... (sportface)

Al centro della nuova progettazione non poteva mancare la praticità, con sedili posteriori che offrono più spazio per la testa e le spalle rispetto alla passata generazione e sono frazionabili 60/40 ...Primi ingressi su del 10%, siglato l'accordo di programma col Comune per l'ulteriore crescita del polo Sappada ... 37.502 primi ingressi rispetto ai 34.184 della stagione scorsa (+9,7%), e 389.619 ...Un riconoscimento riservato alle amministrazioni comunali maggiormente impegnate in azioni a tutela dell’ambiente. L’annuncio arrivato da Montecitorio ...