Rischia di morire per choc anafilattico | si salva praticandosi da solo una tracheotomia

Per gli insetti questo periodo sarebbe la fase di riposo, ma le temperature di 15-16 gradi sconvolgono il loro ciclo vitale, la sera infatti il ... (repubblica)

Roma - azzannata a Villa Pamphilj - ora l’oca rischia di morire : è corsa contro il tempo per salvarla

Un’oca a Villa Pamphilj è stata ferita e, se non messa in sicurezza, rischia la vita. A dare l’allarme il comitato “Associazione per Villa Pamphilj” ... (ilcorrieredellacitta)