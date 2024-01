Ripartono le visite guidate all’isola di Montecristo Ecco quando e dove prenotarsi

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Grosseto, 25 gennaio 2024 – Visitare l’isola di? E’ possibile, ma solo ad un numero limitato di persone. Partono sabato prossimo, 27 gennaio, le prenotazioni online per la visita ad una delle isole più suggestive dell’arcipelago toscano. A gestire il calendario è il Parco nazionale Arcipelago Toscano. Il sito è https://www.parcoarcipelago.info/. Sono previste 23 date a partire dal 17 marzo. La visita, organizzata dall'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del reparto carabinieri biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro (Isola d'Elba). In due casi - 18 maggio e 14 giugno - le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all'Isola del Giglio. Anche per il 2024, al fine di agevolare le prenotazioni ...