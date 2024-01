Rinoceronte bianco settentrionale | come la fecondazione in vitro può salvarlo dall' estinzione

Il 24 settembre 2023 gli scienziati e i veterinari di BioRescue, guidati dal Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW), hanno trasferito due embrioni di rinoceronte bianco ...Media palestinesi affermano che 4 bimbi sono morti ieri sera in un raid aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Nove le vittime e 75 i feriti in un attacco ...nei laboratori di Avantea a Cremona. La sua riuscita apre alla possibilità di impiantare embrioni di rinoceronte bianco settentrionale per salvare la specie dall'estinzione, prima che scompaiano anche ...