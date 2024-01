Riforme | La Russa “Autonomia e premierato si tengono insieme”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono queste dueche sie che sono quelle della maggioreper le Regioni,a una maggiore presenza dello Stato con il. L'differenziata va bene a patto che lo Stato centrale assicuri l'identità nazionale, perchè io all'identità nazionale, all'unità nazionale ci tengo in maniera particolare. Le due cose stanno”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, a Dritto e rovescio su Retequattro. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

Roma, 25 gen. (askanews) - "Vi immaginate voi un'Italia con un sistema scolastico diverso regione per regione Un paese con disuguaglianze e divario sociale tra le regioni più ricche e quelle più pove ..."Le due riforme si tengono insieme: quella della maggiore autonomia per le Regioni - io sto dicendo quello che ci ha proposto il governo - insieme a una maggiore presenza dello Stato centrale con il p ...