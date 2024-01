Riciclaggio di parti di auto rubate | sgominata organizzazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti del commissariato di Secondigliano e del commento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata hanno effettuato un controllo presso un’area industriale nel comune di Casoria, composta da due capannoni, dove hanno notato un’vettura parcheggiata all’ingresso del complesso, priva di targhe e parzialmente occultata. I poliziotti, insospettiti, hanno accertato che era provento di furto e hanno fatto accesso all’interno dell’area ove hanno sorpreso un uomo in un’vettura trovandolo in possesso di 5.070 euro. Gli agenti avevano fondato motivo di ritenere che l’uomo avesse la funzione di “vedetta“; hanno esteso il controllo ai due capannoni sorprendendo all’interno del primo, adibito ad officina, un uomo intento a maneggiare una smerigliatrice su di una parte di ...