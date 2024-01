Ricevevano l' assegno di sostegno ma erano morti o all' estero | intascati 260mila euro

(Di giovedì 25 gennaio 2024)unico universale e bonus per figli e familiari a carico senza averne i requisiti, arrivando a intascare 264mila. Succede a Montichiari, in provincia di Brescia. La polizia ha scoperto la truffa grazie a una serie di controlli e la notizia è stata riportata dal sindaco...

