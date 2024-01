Ricerca | medicina rigenerativa e robot in ortopedia al Campus Biomedico Roma

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Prelevare poche cellule della cartilagine del naso con un’indolore biopsia, farle crescere in laboratorio e creare una nuova membrana cartilaginea con cui sostituire quella usurata del ginocchio del paziente: si tratta di un nuovo trattamento per l’artrite al centro del progetto dieuropeo Encanto (Cartilagine ingegnerizzata dal naso per il trattamento dell'osteoartrite) di cui

Prelevare poche cellule della cartilagine del naso con un’indolore biopsia, farle crescere in laboratorio e creare una nuova membrana cartilaginea con cui sostituire quella usurata del ginocchio del p ...Gli italiani e l'intelligenza artificiale Entusiasti per l'utilizzo alcuni settori, come in medicina e nella domotica, ma preoccupati per l'utilizzo in ambiti come il giornalismo, scuola e finanza. ( ...In previsione del prossimo pensionamento, dal 1° febbraio 2024, del dottor Giuseppe Magrini, medico di famiglia dell'ambito Lucca 2 (Altopascio, Porcari, Montecarlo, Capannori e Villa basilica), la di ...