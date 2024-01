Resta incastrato tra le lamiere del suo autocarro | anziano pontino elitrasportato in gravi condizioni

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 Un brutto incidente stradale quello verificatosi ieri mattina, 23 gennaio, nel territorio del comune di Formia. Esattamente in località Castellonorato, in via Rotabile, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta è intervenuta per pre la propria opera dopo lo scontro tra una vettura ed un motocarro a tre ruote. I vigili si adoperavano per soccorrere una persona, anziana, ferita ed incastrata all’interno del motocarro ribaltato su un fianco. L’uomo veniva poi consegnato al personale del 118 che decideva per il trasporto d’urgenza con l’elicottero.