Renzi si scontra col Governo | “Sulle privatizzazioni si deve essere trasparenti”

Leggi su notizie

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il leader di Italia Viva attacca la presidente del Consiglio Meloni accusandola di censurare chiunque voglia parlare della vendita di quote di aziende pubbliche e non Matteoattacca Giorgia Meloni. Non fa sconti, il leader di Italia Viva (e direttore del Riformista) su come iltratta ledello Stato e anche, in qualche modo, quelle degli altri. Verrebbe quasi da dire, da che pulpito, visto che anche lo stessoè stato presidente del Consiglio e anche lui, durante il suo incarico, ha avuto il suo bel da fare con lee soprattutto sul modo di parlarne e trattarne, soprattutto con i diretti interessati. Ma si sa in politica e anche quando si sta al, è piuttosto normale. Il leader di Italia Viva Matteo(Ansa ...