Renato Pozzetto ricorda la moglie Brunella Gubler | «Penso sempre a lei | avrei dovuto darle di più»

Leggi su open.online

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il comico e attoreha 83 anni, l’età giusta per un’autobiografia. Per questo ne ha scritta una dal titolo Ne uccide più la gola che la sciarpa. E oggi in un’intervista al Corriere della Sera spiega perché ha sentito il bisogno di scriverla: «È stato come ascoltare qualcosa che mi raccontava un’altra persona per la prima volta. Ho sorriso, mi sono emozionato, ho riscoperto qualcosa che si era perduto nella memoria. E ho cercato di essere onesto nel descrivere le storie preziose della mia vita». Oggi ammette di aver avuto «una fortuna della Madonna. Mi pare abbastanza per essere sereno quando entri, diciamo così, nel rettilineo di arrivo». Ma c’è un racconto più emozionante degli altri: quello che riguarda sua, morta nel 2009....