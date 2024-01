Razzoli | In vetta al Cimone mi sento a casa Ottime piste | buon cibo e passione vincente

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Se uno guarda al medagliere capisce che in Appennino ci sono sciatori sopraffini. Non sarà certo uno sci da serie B, minore, quello che regala all’Italia i titoli olimpici e mondiali di Zeno Colò, Alberto Tomba e Giuliano. "Macché serie B. Qui c’è l’ambiente giusto e le persone più competenti che hanno plasmato la mia tecnica e mi hanno permesso di arrivare fin dove sono arrivato". Ancora oggi, a 39 anni, è tra gli azzurri dello sci. Lui abita qua vicino. È cresciuto su queste montagne, che vanno dal reggiano fino a Sestola. Da qui ha spiccato il salto sul palcoscenico nazionale fino al clamoroso successo nel 2010 alle Olimpiadi di Vancouver, in Canada, da dove tornò acon una medaglia d’oro al collo nello slalom speciale. Ma pur calcando ledelle più prestigiose località sciistiche del mondo, tutti gli anni ...