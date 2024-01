Razzismo | Sissoko | «Le istituzioni non fanno nulla | le frasi ad effetto non servono»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Episodi dinel mondo del calcio sono, purtroppo, più frequenti di quanto ci si aspetti. E i giocatori che subiscono tutto ciò sono sempre di più. Koulibaly, Vinicious, Maignan. Ognuno di loro reagisce a questi episodi in maniera diversa., ex calciatore di Juve e Psg, parla a “So foot” di com’è vivere questi momenti e di come dovrebbero reagire i calciatori. «La prima cosa da fare è avvisare l’arbitro senza vergognarsi e spiegargli i fatti». “, ammette che questo passaggio non è affatto scontato per un giocatore. C’è la paura di essere visti come una vittima, la paura della reazione dei compagni o del pubblico, la paura anche che la situazione peggiori. Come previsto dal regolamento Uefa (applicato in tutte le federazioni europee) e più precisamente dalla Regola del Gioco n. 5, quando un giocatore denuncia atti ...