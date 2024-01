Razzismo | Gravina | “Società devono sensibilizzare verso un atteggiamento positivo del resto della tifoseria”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ‘‘Ricorso Udinese sulla chiusura dello stadio? Non spetta a me entrare nel merito delle valutazioni oggettive che l’Udinese nel suo ricorso porterà avanti. Credo che sia giusto, ed è previsto uno dei gradi di giudizio”. Lo ha detto il presidenteFigc, Gabrieleal termine del vertice sulal Viminale. “Credo c’è un elemento fondamentale sul quale davvero tutti dobbiamo essere impegnati – ha aggiunto -. Qui non è più un problema di uno, tre, cinque, dieci come è il caso di Udine. Qui è un problema in cui dobbiamo agire con grande positività. Cioè noi quello che chiediamo alle nostreundi tutto il. Quindi è ...