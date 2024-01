Ravenna si mette sui pedali

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Partiranno a breve i lavori per realizzare un nuovo tratto della Ciclovia Adriatica in territorio di. Il percorso di 20 chilometri consentirà di andare in bicicletta da Porto Corsini fino al centro della città e poi raggiungere la pineta di Classe, per consentire agli abitanti di spostarsi in sicurezza e ai turisti di scoprire le bellezze del territorio. L’intervento costerà oltre 11 milioni di euro ed è finanziato con i fondi del Pnrr. "Un progetto strategico sotto molti punti di vista - spiega il sindaco Michele de Pascale - perché rappresenta sia una straordinaria opportunità di promozione e fruizione turistica. Uno degli obiettivi è stato quello di realizzare una ciclovia percorribile durante tutto l`arco dell`anno". I lavori saranno ultimati entro aprile 2026.