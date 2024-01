Ravanare nell' immondizia | Bocchino-Giannini | botte da orbi a Otto e Mezzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Serrato botta e risposta tra Massimoe Italoa puntata diandata in onda ieri sera su La7. Al centro della discussione le ultime dichiarazioni che Giorgia Meloni ha fatto su La Repubblica e sui suoi articoli critici nei confronti di alcune mosse del governo. Il primo ad attaccare è l'ex direttore de La Stampa: "Italoci ha spiegato che l'attacco che Giorgia Meloni fa a Repubblica, che peraltro è a valle di una serie di tanti altri attacchi a questa trasmissione e a Report su Rai 3, dipende dal fatto che Repubblica racconta una realtà sgradita alla presidente del Consiglio”. Ma il direttore editoriale del Secolo d'Italia lo ha subito interrcorreggendolo: "No, non ho detto questo. Usi parole che non ho usato io”. ...