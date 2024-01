Raspadori svela un retroscena meraviglioso | “Il numero 81 è un omaggio a Napoli | vi spiego”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Giacomo, nella The Pitch Autocomplete Interview, in occasione del lancio della nuova adidas Predator 24, ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’attaccante partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni, in occasione del lancio della nuova adidas Predator 24, riguardo alle sue qualità da calciatore, del suo presente ae dei suoi idoli.e la sua seconda pelle azzurra: “Spero di regalare tante gioie ai tifosi” L’esperienza nei campi di periferia lo ha fatto crescere e i suoi punti deboli sono diventati le sue qualità principali: “Destro o sinistro? Secondo me è una delle mie qualità migliori, calcisticamente parlando. In realtà io da bambino ero solo mancino e mio fratello più grande tutto destro: io non sopportavo che lui facesse tutto col destro, e quindi da già da quando avevo 3-4 anni ho iniziato a calciare ...