Raspadori | «Ho imparato a calciare di destro perché non sopportavo che mio fratello ci riuscisse e io no»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’attaccante del Napoli, Giacomo, è stato intervistato nel corso di “The Pitch autocomplete interview”. Ha parlato della sua infanzia e del suo rapporto con Napoli, dei suoi idoli e delle sue passioni Le parole di«È dove sono nato e sicuramente il legame con col mio paese, con le persone del mio paese, con la mia famiglia, è fortissimo. È la mia prima squadra di Castelmaggiore: si chiama Progresso Calcio, è la squadra dove sono cresciuto, quindi sicuramente è un legame forte». Numeri di maglia? «Il mio numero è il 18, è un numero che è legato alla mia data di nascita quindi ho avuto la possibilità e la fortuna di sceglierlo da subito: è per me un numero importante, da quando sono a Napoli ho invertito l’uno con l’8 che chiaramente fa 81, 081 prefisso di Napoli, e quindi pensavo fosse una cosa una cosa carina, comunque anche ...

