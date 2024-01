Rarissimo codice dei Montefeltro battuto all' asta a Milano

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Urbino, 25 gennaio 2024 – Un anticodel Rinascimento urbinate va all': Il Ponte Casa d’Aste lo batterà ail 27 febbraio. Si tratta del cosiddettoSantini. Questo sublime manoscritto urbinate del Quattrocento divenuto, nel 2012, patrimonio culturale dallo Stato italiano sarànell'di Libri antichi e d'artista del 27 febbraio 2024. Un'opportunità straordinaria per entrare in contatto con un tesoro culturale di inestimabile valore e conoscerne i suggestivi contenuti, oltre alla mirabile composizione su pergamena. Magistralmente illustrato e redatto presso la corte feltresca, con il fine di glorificarne l’egemonia in materia di macchine civili e militari, è arrivato ai giorni nostri, attraversando oltre cinque secoli, conservato in eccezionali ...