Rapina con ostaggi in banca a Torraccia | il blitz di due banditi armati | arrestati Dipendenti sotto choc

Il titolare del locale “In vino veritas” ha chiesto aiuto via social: “Ho subito le visite di ladri 14 volte in un anno, così non si può andare ... (repubblica)

Momenti di paura stamattina in una banca a San Basilio, alla periferia di Roma. Rapinatori armati di pistola sono entrati nella filiale di via Donato Menichella.una rapina posta in essere con modalità connotata da violenza inaudita che, per una serie di circostanze non ha causato danni fisici ben più gravi e anche irreparabili alla vittima che si è salvata, ...Milano, 25 gen. (LaPresse) - Rapina alla Banca di credito cooperativo a Roma, in via Donato Menichella. Poso dopo le 8.30, due ladri sono entrati ...