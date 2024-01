Raid contro bus a Napoli | individuati i due autori

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono “apparenti motivi goliardici“, secondo la Polizia di Stato, dietro il danneggiamento di almeno dodici bus a: due persone sono state individuate e denunciate dagli agenti a bordo di una Fiat Punto, con targa polacca. Per loro l’accusa di essere glideli pullman dell’Anm, l’Azienda napoletana mobilità. Le indagini iniziate subito dopo quanto accaduto hanno consentito a personale della Squadra Mobile e dell’ufficio Prevenzione generale, di individuare l’auto che ieri sera è stata rintracciata dagli agenti in via Salvator Rosa con a bordo i due. In seguito alllo effettuato all’interno del veicolo, è stata trovata l’arma utilizzata per i, una pistola ‘softair‘ munita di caricatore rifornito di 3 pallini di 6 ...