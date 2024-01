Rai | il dramma si abbatte sulla conduttrice | dovrà operarsi

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 25 gennaio 2024)siRai: necessario un intervento chirurgico immediato per salvarle la vita Volto storico di Rai1, nessuno avrebbe mai pensato che una simile vicenda potesse accadere proprio a questo personaggio televisivo. Eppure è successo, e la questione poteva anche concludersi in maniera peggiore. Adesso questa celebrità la racconta per diffondere la conoscenza della sua malattia che ha rischiato di portargli via metà faccia. Visita di controllo per cancro alla pelle- (Cityrumors.it)In una recente intervista rilasciata nella trasmissione di Monica Setta “Storia di donne al bivio”, questa celebrità ha raccontato nei dettagli ciò che l’ha colpita. Per chi è interessato, la puntata con l’intera intervista andrà in onda il prossimo 25 gennaio. L’appuntamento è su Rai2 alle 00:30. Abituati ad ammirare ...