Raggirarono Carlo Gilardi Quattro imputati a giudizio

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Chiesta la condanna deiaccusati di circonvenzione di incapace e minacce nei confronti di, l’ex professore in pensione, per fatti accaduti tra il 2016 e il 2019- L’ex docente venne ricoverato nella Rsa Airoldi e Muzzi il 30 ottobre 2020 e nell’ottobre scorso è deceduto. Il Pm Mattia Mascaro ha chiesto la condanna deia 3 anni di reclusione e 300 euro di multa,. L’inchiesta era stata aperta nei confronti di sette persone: l’ex badante Brahim El Mazuory e altri sei extracomunitari che avrebbero circuito l’anziano docente. L’ex badante, dove aver patteggiato in sede di udienza preliminare, un anno e 8 mesi, si è visto confermare la pena e alla restituzione di 18mila euro in Corte d’Appello. Gli altri: uno è deceduto, un tunisino è stato ...