(Di giovedì 25 gennaio 2024) Al giorno d'oggi i social network riescono ad alimentare i peggiori istinti giudicanti delle persone scatenando vere e proprie gogne mediatiche, versione moderne dellapubblica. In pratica, una persona viene giudicata negativamente per qualcosa che ha postato con il risultato che a volte si può scatenare una shitstorm (tempesta di escrementi), cioè una pioggia di insulti e minacce tramite social che aumenta in maniera esponenziale ogni secondo. Cosa è lo shitstorm La peculiarità che caratterizza una shitstorm è la crudeltà dei commenti, estremamente brutali e senza alcun filtro e l'istantaneità di esecuzione, che porta ad una diffusione virale dei commenti in modo rapido e veloce, innescando una reazione a catena. Questo fenomeno può colpire tutti: persone o enti con grande popolarità, ma anche persone comuni,è successo alla ristoratrice ...