Quest' anno potrà essere meno green

Leggi su ilgiorno

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2023, il bonus caseè giunto al termine: tale agevolazione, infatti, non è stata confermata tra i bonus edilizi disponibili nel 2024. La Legge di Bilancio per il 2024 non ha dunque confermato il bonus per l’acquisto delle case, che ha cessato di esistere dal 1° gennaio 2024. Una scelta che ha suscitato diverse critiche: secondo alcuni osservatori, la mancata conferma del Bonus per il 2024 potrebbe infatti avere un impatto negativo sulle decisioni di chi stava considerando l’acquisto di una casa. L’auspicio, comunque, è che si riescano, nell’immediato futuro, a trovare soluzioni alternative per sostenere la transizione verso abitazioni più efficienti, incoraggiando ulteriori investimenti e promuovendo uno stile di vita sostenibile. Si rende sempre più necessario, infatti, ...