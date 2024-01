Questa sera Doc si deve giostrare tra un ricordo e l' altro | nuovi pazienti e una donna misteriosa

Dopo lo stop per la Supercoppa, Questa sera su canale 5 torna il Grande Fratello . Durante la diretta della 32esima puntata Alfonso Signorini parlerà ... (leggo)

Grande Fratello - slitta la puntata di questa sera : ecco quando torna in onda il reality

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, prevista per oggi, lunedì 22 gennaio 2024, non andrà in onda. (comingsoon)