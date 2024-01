Questa missione rafforza la posizione dell' Italia | Meloni in collegamento con Villadei

(Di giovedì 25 gennaio 2024) «consente all'dire la proprianell'ambito'economia spaziale, nell'ambitoe attività in orbita bassa. Permette alla nostra comunità scientifica, accademica e industriale di fare progressi estremamente significativi». Così il premier Giorgia, invideo dal Colosseo con il Colonnello'Aeronautica Militare, Walter, a bordoa ISS per laAxiom Space 3 (Ax-3). «So che durante la quarantena avete mangiato e mangereteno e anche di questo vogliamo ringraziarvi: grazie di aver accettato di essere ambasciatoria candidatura ...

Stop ai tirocini non retribuiti . E’ questa la richiesta della Commissione Europea che ha indirizzato a tutti gli Stati membri una lettera in cui ... (luce.lanazione)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - 'Questa missione e' estremamente importante, consente all'Italia di rafforzare la propria posizione nell'ambito dell'economia spaziale, delle attivita' ...Giorgia Meloni è arrivata al Colosseo dove è stato preparato il collegamento video con la Stazione spaziale internazionale. La premier è stata messa in ...Questo titolo per PS5 offre un'esperienza di gioco ricca di adrenalina, portando l'azione e l'avventura a nuovi livelli. Unitevi al team più imprevedibile e pericoloso per affrontare una missione ...