’Quelli con Pescia nel cuore’ Ecco le iniziative del 2024

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il presidente dell’associazioneconnel, Lando Silvestrini, ha presentato il programma dimesse in ponte per il. La prima, forse la più onerosa, consiste nel restauro della Porta Fiorentina, sulla quale l’ultimo intervento venne eseguito 30 anni fa. "Contiamo su un contributo cospicuo da parte della Banca die Cascina - afferma il presidente - e siamo in attesa della decisione da parte dell’amministrazione comunale di co-finanziare o meno l’intervento". Un altro importante intervento verrà eseguito per la sistemazione e l’abbellimento della rotonda in località Croce del Castellare. "Siamo in attesa dell’ok da parte della Provincia- spiega Silvestrini -Possiamo contare su un contributo della Banca die Cascina". Il ...