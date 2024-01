Quel sondaggio che spaventa la sinistra | Possibile una maggioranza di destra in Ue

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gli analisti del think tank prevedono un boom per i partiti sovranisti alle Europee. "Identità e democrazia" terzo gruppo del Parlamento, exploit di Le Pen e Meloni

Le auto più affidabili in assoluto? sono quelle ibride senza spina. A sostenerlo è Consumer Reports , che sottolinea come le auto mobili tradizionali ... (ilfattoquotidiano)

Elly Schlein non arretra: la sua candidatura alle Europee del prossimo giugno resta sul tavolo. Nonostante le critiche dell’ex premier Romano Prodi, ... (ilfattoquotidiano)

«Una brusca svolta a destra» è quel che prevede l’European Council on Foreign Relations ... Applicando un modello statistico già utilizzato nelle scorse elezioni agli ultimi sondaggi realizzati in ...Intanto un nuovo sondaggio di Euromedia Research valuta l’impatto delle candidature dei leader alle Europee. Se quella di Meloni farebbe guadagnare al suo partito meno di un punto percentuale (dal ...Noi facciamo il contrario e partiamo dalle candidature elencate nel sondaggio: sono tre per il Pd, peraltro tutte ufficiali (Daniele Vimini, Andrea Biancani e Sara Mengucci), mentre sono quattro ...