Quasi due miliardi di fatture false | le imprese trasferivano il denaro all' estero per evadere le tasse 140 società fantasma e 85 indagati per frode

ROMA (ITALPRESS) – Siamo entrati in un nuovo anno e si fanno le prime previsioni e prospettive per il prossimo futuro, su come sarà questo 2024 e ... (ildenaro)

Stefano Pioli non dovrebbe essere più l'allenatore del Milan nella stagione 2024-2025. Chi al suo posto? La proprietà ha in mente due nomi (pianetamilan)

CATANZARO, 25 GEN - In tre anni per i musei statali calabresi sono stati recuperati e quasi raddoppiati i visitatori rispetto al periodo pre-pandemia. Benissimo anche gli introiti che, solo ...PADOVA - Una maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro ... domiciliate in luoghi improbabili se non in indirizzi inesistenti. Nel giro di due anni (2022 e 2023) avrebbero emesso fatture false ...Il magazine è stato informato dalla moglie, con cui il divo era sposato da quasi 25 anni Addio a Gary Graham ... Oltre alla consorte, lascia una figlia di nome Haley e due sorelle, Colleen e Jeannine.