Quanto durerà il caldo anomalo

Un super anticiclone in pieno inverno. È questo il termine utilizzato dal sito 3bmeteo per descrivere le caratteristiche dell' anticiclone che nei ... (iltempo)

L’anticiclone delle Azzorre, persistente in queste giornate natalizie, incomincia a cedere il passo all’inverno. Le previsioni Meteo del colonnello ... (thesocialpost)

Real Madrid - Modric : 'Futuro? Non si sa mai quanto durerà nel miglior club del mondo...'

Ancora incerto il futuro di Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento non... (calciomercato)