Quando la casa diventa smart

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Con la tecnologia cambiano gli immobili. Oggi lapuò essere programmata per essere al nostro servizio con dispositivi intelligenti che influiscono su efficienza energetica, sicurezza, comfort, sostenibilità. Monitorando sistemi come illuminazione, riscaldamento, climatizzazione ed elettrodomestici, lehome ottimizzano il consumo energetico, con un grosso risparmio energetico. Un monitoraggio costante fornisce più sicurezza, con notifiche in caso di intrusioni o situazioni d’emergenza, come incendi o fughe di gas. Con l’automazione domestica si può programmare l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi, la regolazione della temperatura, la gestione degli impianti audio e video.