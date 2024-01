Quando la beneficienza diventa un business

Leggi su panorama

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Imprese che con l’etichetta «benefit» promuovono iniziative sociali o ambientali, facendo al tempo stesso ottimi affari. Sviluppatosi negli Stati Uniti, con la Fondazione di Bill Gates in testa, il settore è in forte crescita. Resta da misurare quanto l’altruismo che fa utili giovi alla cultura della solidarietà. Potrebbe essere la carità il più grandedel secolo? E, in un futuro non troppo lontano, si arriverà a compiere opere di bene attraverso l’algoritmo? All’estero, fior di accademici hanno scandagliato il fenomeno della Corporate Philanthropy, esaltandone gli aspetti competitivi, sia sociali sia economici, apportati alle imprese in termini di «benefici strategici». È il potere incontrastato del filantro-capitalismo, un neologismo introdotto nel 2006 dal settimanale The Economist e basato su un ossimoro, dato che fonde due concetti considerati antitetici ...