Qualcuno a Stellantis ama questo Paese?

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Quanto accaduto nel corso del question time di ieri in Parlamento è stato un passaggio importante, più significativo di quanto si possa immaginare: l'affondo di Giorgia Meloni controe la famiglia Agnelli segna un nuovo capitolo nella storia italiana dei rapporti tra politica e capitalismo. Ora c'è un premier che sottolinea la simbologia del produrre in Italia, dall'altro lato invece ecco un gruppo che ha la testa smarrita in Francia. E ci si chiede: Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Mario Sechi

La risposta di Stellantis, che ha rivendicato gli investimenti in Italia ... ha fatto notare a proposito di privatizzazioni che qualcuno le racconta «come se fosse uno scoop» ma che sono «scritte ...Leggi anche: Stellantis, Carlos Tavares replica alle critiche di Giorgia ... redditi, pensioni o magari, con qualcun altro al governo, per un altro anno di superbonus».Un attacco a Stellantis e una difesa, a spada tratta, delle privatizzazioni. In mezzo, il Patto di stabilità, quello nuovo se così lo si può chiamare. C’era attesa alla Camera per il question time di ...