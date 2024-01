Puppo avvisa | “Djokovic vorrà dare una punizione a Sinner Alcaraz lo vedo meno forte”

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Cresce l’attesa per la semifinale degli Australian Open 2024 tra Jannike Novak, in programma venerdì 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Dario, telecronista di Eurosport, si è soffermato a lungo sulla sfida nell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Dobbiamo cercare di collocare il mega-matchall’interno del panorama storico italiano. Su Twitter un giornalista de L’Equipe ha subito fatto 1+1+1=3, ma è un po’ banale. Lui ha detto cheha battutonel girone delle ATP Finals, poi in Coppa Davis facendo una cosa incredibile e ora lo affronta in semifinale agli Australian Open. Lui ha fatto questo ragionamento: chi è che è riuscito a battere in un torneo dello Slalom, in Coppa ...