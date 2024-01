Pubblica Amministrazione | Zangrillo “Assegnare obiettivi entro febbraio”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) –glial personale “non oltre il mese di”, in modo che “la valutazione della performance individuale” diventi “una attività concreta e non un mero esercizio burocratico”. Sono le prime indicazioni operative del ministro per la, Paolo, per l’attuazione concreta della sua direttiva in materia.In una lettera inviata a tutte le amministrazioni, il ministrosottolinea come “la realizzazione degli, e quindi la corresponsione degli istituti retributivi a questi collegata, debba essere effettiva”. Perchè ciò si realizzi, tali– che devono impegnare i dirigenti a promuovere una adeguata formazione per se stessi e il personale ...