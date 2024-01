Psichedelia alla Skaletta Arrivano Repetita Iuvant insieme ai Mooning Down

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Due gruppi per una nuova serata in musicaRock Club, dove venerdì a partire dalle 22 si esibiranno ie i, formazioni in arrivo rispettivamente da Lucca e dSpezia, accomunate dall’etichetta Argonauta Records di Genova, per la quale saranno fra i protagonisti di un festival dedicato nei prossimi mesi., garage, hard blues anni Settanta e desert rock: questo il pane quotidiano dei Moonin, formazione composta da Stefano Biagioni (chitarra e voce) Fabio Buda (basso e voce) ed Alessio Tambellini (batteria e voce), che calcheranno per primi il palco, suonando anche l’ultimo singolo e il nuovo album. Sarà quindi, la volta dei: ...