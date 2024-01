“Pronti a bloccare l’Italia” Si riaccende la protesta dei trattori | il giorno fissato sul calendario

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024), con tanto di data già fissata sul. Questo l’annuncio fatto dal leader degli agricoltori traditi Danilo Calvani, che ha puntato il dito contro il governo: “Meloni e Lollobrigida si sono trasformati nei nostri carnefici. Non ci faremo strumentalizzare dalla politica, abbiamo imparato la lezione”. A breve, quindi, potrebbe andare in scena una nova, dopo che il 22 gennaio si erano già tenuti sit-in in diverse città italiane, da Bologna a Viterbo, da Verona a Frosinone. Tappe già fissate, nei prossimi giorni, a Udine, Alessandria e Ravenna. Obiettivo dei manifestanti è quello di arrivare a Roma, anche se non è stato ancora deciso quando dovrebbe andare in scena l’ingresso nella capitale. Danilo Calvani, storico esponente dei forconi che dieci anni fa era ...