Pronostico e quote Novak Djokovic – Jannik Sinner | Australian Open 26-01-2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024)scenderanno in campo nella Rod Lever Arena dopo un match di doppio misto e non prima delle 04:30 italiane, dunque da noi sarà ancora notte visto che l’alba in questo periodo giunge intorno alle 07:30. Il numero uno e il numero quattro del Ranking ATP si ritrovano due mesi dopo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Non si preannunciava facile il compito delle ragazze in questi Australian Open femminili 2024, mentre c’erano e ci sono grandi speranze in campo ... (infobetting)

Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocherà come ultimo incontro in programma alla Rod Lever Arena, dopo quello tra Barbora ... (infobetting)

La sfida tra Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev è in programma come secondo incontro alla Rod Lever Arena, e comunque non prima delle 3:30 italiane, ... (infobetting)

Quarta sfida tra i due fuoriclasse negli ultimi tre mesi dopo Atp Finals e Davis. La partita dalle 4.30 italiane del 26 gennaio, in tv su Eurosport e live su gazzetta.it Adesso è ufficiale: ...Almeria-Alaves, pronostico, quote scommesse e dove deverla in TV. La squadra di casa dell’Almeria è desoltatamente ultima in La Liga, con soli 6 punti raccolti in 21 giornate giocate, con 0 vittorie, ...La ventiduesima giornata di Super Lig prosegue e tra gli incontri in programma c'è un testacoda, Galatasaray-Istanbulspor. La squadra di Okan Buruk si sta giocando il titolo con il Fenerbahce mentre g ...