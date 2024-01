Pronostici Serie A | la 22ª Giornata | tre partite da GG | una da X2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 gennaio 2024) L’attesa è quasi finita e le squadre del campionato diA si preparano a scendere in campo per la 22ª. Nel primo match in campo Cagliari e Torino in una sfida importante anche per la zona retrocessione. Sabato di grande spettacolo con tre sfide importanti: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna. Domenica il lunch match per la salvezza tra Genoa e Lecce, alle 15:00 Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. Poi due big match: Lazio-Napoli in una sfida da non fallire per la zona Champions League e Fiorentina-Inter. Lunedì il posticipo tra Salernitana e Roma. Ecco idi CalcioWeb.A, la 22ªCagliari-Torino MG 1-3 Ospite Il Torino è più forte tecnicamente, il Cagliari è una squadra insidiosa in casa ed è alla disperata ricerca di punti ...