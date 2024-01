Promozione Il Potenza Picena si affida a Giacometti

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Si dividono le strade tra ile l’allenatore Giuseppe Santoni il cui posto è statoto a Gianluca(foto) che avrà il compito di risalire la china nel girone B del campionato di. Infatti iloccupa assieme all’Appignanese l’ultima posizione con 14 punti. Il club giallorosso in una nota ringrazia Santoni per quanto ha fatto in 11 anni alla guida del, già allenatore del Fabriano Cerreto e nella passata stagione del Chiesanuova, debutterà sulla panchina dei giallorossi nel delicato match in casa dell’Aurora Treia. Si tratta di una partita che mette a confronto formazioni divise solamente da un punto.