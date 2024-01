Primo questore donna a Pesaro | arriva da Bolzano Francesca Montereali

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 – Si chiama. Sarà il nuovodie Urbino a partire dalfebbraio prossimo, in pratica tra una settimana. Prende il posto di Raffaele Clemente, che andrà in pensione dopo un anno e mezzo di servizio. E’ ilche assume quel ruolo nella nostra provincia. Entrata in polizia negli anni ’80,ha ricoperto diversi incarichi in molte città, come Trieste, ma anche ad Agrigento dove ha diretto i commissariati di Montichiaro e Canicatti. In seguito è stata inviata al Commissariato di Desenzano del Garda per poi essere trasferita al Commissariato di Monfalcone, alla questura di Brescia, e alla polizia stradale di Verona. Le è stato poi ...