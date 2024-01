Prima lo picchia | poi lo fa mordere dal cane per rubargli il cellulare | arrestato 53enne a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2023 – Nel corso della mattinata del 24 gennaio, a, i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri Borgo Podgora, al termine di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di tentata rapina e lesioni personali, un cittadino polacco classe 71 e residente a, poiché lo stesso nella giornata del 15 gennaio, si avvicinava con il suodi grossa taglia tenuto al guinzaglio, ad un cittadino honduregno classe 86, sferrandogli un pugno e pretendendo che gli venisse consegnato il telefono. Al diniego della persona offesa, ilistigava ilad aggredirlo. Il malcapitato riusciva a divincolarsi dalla presa dell’animale dandosi alla fuga per poi essere trasportato a mezzo dell’ambulanza presso il ...