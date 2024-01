Prezzo dell' oro in lieve rialzo a 2 016 dollari l' oncia

Sale il costo del Riscatto della laurea , rendendo più difficile l?anticipo pensionistico per i giovani e i lavoratori a cui mancano pochi anni per la ... (ilmessaggero)

Sale il costo del Riscatto della laurea , rendendo più difficile l?anticipo pensionistico per i giovani e i lavoratori a cui mancano pochi anni per la ... (ilmessaggero)

Tra le tante colpe, Benjamin Netanyahu viene accusato di aver consentito in questi anni il regolare arrivo di valigie piene di so... Contenuto a ... (ilfoglio)

Una mostra per i boomer al Mattatoio, che fa felice una parte dei nostalgici del comunismo, che è incentrata sull'ultimo leader carismatico dell'ormai tramontato PCI, dal titolo esplicito per chi ...Lo scorso 19 gennaio il balletto “Cenerentola”, a firma del regista e coreografo Luciano Cannito, è andato in scena sul palco del Teatro Olimpico, inaugurando la stagione di danza dell’Accademia ...Le quotazioni dell'oro sono in lieve rialzo sui mercati asiatici. Il prezzo del lingotto con consegna immediata è di 2.016 dollari l'oncia, con una variazione dello 0,11%.