Prezzo del petrolio in rialzo | Wti a 75 | 48 dollari al barile

Piccolo balzo del prezzo del gas che ha chiuso la giornata in rialzo del 6% a 28,8 euro al megawattora. A risollevare quotazioni in costante calo da ... (ilfattoquotidiano)

Prezzo del gas in lieve ribasso in avvio del mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: dopo la corsa di ieri sull'ipotesi che il Qatar possa ritardare le consegne di gas naturale liquefatto a ...Soltanto la rottura del sostegno grafico posto in area 70,50-70 dollari potrebbe annullare i recenti progressi e innescare una flessione di una certa consistenza, con un primo target a quota ...I dati sul calo delle scorte più alti del previsto spingono il prezzo del petrolio, ancora in lieve aumento. Dopo i rialzi della vigilia, il greggio Wti sale a 75,48 dollari al barile (+0,52%) mentre ...