Prevenzione e diagnosi precoce | nuovo mammografo 3D all’Ispro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Unalleato per lao ladei tumori al seno. Nel centro Ispro, l’istituto per lo studio, lae la rete oncologica con sede a Firenze, c’è uncon tomosintesi 3D e un ecografo ad alte prestazioni. I due nuovi apparecchi, di cui si potrà avvalere la struttura di senologia clinica, sono stati inaugurati oggi, 25 gennaio, dal presidente della Toscana Eugenio Giani e si inseriscono all’interno di un piano di sviluppo e innovazione avviato nel 2023 e che prevede il potenziamento delle strutture diagnostiche. Essenziali pero ladei tumori. “L’ambito oncologico – sottolinea Giani - è senza ombra di dubbio ...

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall’Ingv stamattina alle 6.22 al largo della costa di Sciacca. Il movimento tellurico è stato percepito dalle popolazioni di Sciacca, ...Salerno, 25 Gennaio – Si svolgerà venerdì 26 gennaio 2024 dalle ore 10.20 alle ore 12.20 l’incontro educazionale sulla PREVENZIONE ALLA GUIDA SICURA, presso l’Aula magna del Liceo scientifico statale ...Le patologie gastroenterologiche hanno un'incidenza in costante aumento in tutto il mondo e il decorso e il trattamento presentano notevoli differenze di genere sia per livelli di complessità che per ...